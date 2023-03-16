Телеведущей задали неудобный вопрос в Instagram-блоге.

Украинская телеведущая и волонтер Маша Ефросинина нередко получает в соцсетях вопросы касательно своих близких. Например, сейчас у нее спросили: "Обидно ли вам, что ваша мама недавно была в Москве на день рождения внучки?"

От такого вопроса Ефросинина была в шоке, поскольку не знает, откуда у подписчиков такая информация. Телеведущая отметила, что ее мама давно живет в Варшаве и присматривает там за своим внуком - сыном Маши Ефросининой.

"Откуда вы берете всю эту х*рню? 10 марта, когда у Варвары, моей крестницы и дочери моей сестры, был день рождения, моя мама была в Варшаве с моим сыном. Если посмотреть мои видео, я была в Израиле. А мама моя уже более восьми месяцев находится с моим сыном", - сказала Маша.

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Она отметила, что уже привыкла к хейту и постоянной клевете со стороны подписчиков, а вот ее мама - человек непубличный, поэтому к такому не готова.

"Хорошо, что я привыкла к постоянной клевете, а вот мама – еще нет. Отстаньте от нее. Это святая женщина", - резюмировала Маша Ефросинина.

Напомним, сестра телеведущей Елизавета Ющенко продолжает жить в Москве. Маша Ефросинина недавно заявила, что с родственницей контакт не поддерживает.

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