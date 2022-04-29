Супруги поддерживают связь через видеосообщения. Хромаев часто просит жену не плакать и сохранять хорошее настроение.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая сейчас находится в Польше, рассказала о разлуке с мужем Тимуром Хромаевым, который остался в Киеве и поступил в ряды тероборони после начала полномасштабной войны Украины с РФ.

В эфире "Ранок з Україною" звезда рассказала, что последний раз виделась с мужем на границе Украины и Польши около месяца назад. И в этом году 2 мая годовщину знакомства с любимым им придется впервые провести на расстоянии.

"Дети впервые видели, что папа плачет. Мы никогда не расставались так надолго. 2 мая будет 20 лет, как мы познакомились, и это будет наше первое 2 мая в разлуке", – сказала Ефросинина.

Супруги поддерживают связь через видеосообщение. Хромаев часто просит жену не плакать и сохранять хорошее настроение.

"Мы с ним говорили об этом, и он сказал, что ему не легче, когда я плачу. Хочет видеть нас улыбающимися, слышать, как мы живем и заботимся друг о друге. Радуется историям о том, что мы приобрели собаке новую кровать или сын нарвал мне цветы. А так все у нас сухо происходит, потому что если дать себе проявления нежности – я раскисаю", - делится звезда.

"Никакой романтики не позволяем, не хочется. Последний романтический момент у нас был, когда он показал мне орхидеи. Я очень люблю цветы, и у нас на подоконнике в квартире очень много орхидей. "Смотри они все расцвели, я все поливаю". Вот это романтика!" - призналась Ефросинина.

Ранее Ефросинина рассказала, когда вернется в Киев с детьми и почему боится ехать сейчас.

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