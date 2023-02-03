Фигурист Роман Костомаров находится в очень плохом состоянии.

Фигуристу Роману Костомарову врачи планируют ампутировать пальцы ног. Как пишет Telegram-канал Mash, под угрозой и пальцы рук, но врачи продолжают за них бороться.

В целом состояние знаменитости тяжелое - врачи не берутся делать прогнозы по поводу того, насколько быстро он сможет восстановиться.

Что с Костомаровым

В ночь на 10 января Олимпийский чемпион и бывший партнер Татьяны Навки по танцам на льду попал в больницу с подозрением на воспаление лёгких. Тогда его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Сейчас врачи оценивают состояние фигуриста как очень тяжелое.

Видео дня

Последние дни Костомаров подключен к аппарату ЭКМО, который насыщает его кровь кислородом. У него началось отмирание тканей, мелкие сосуды повреждены. По пальцам нижних конечностей распространяется гангрена.

Врачи говорят, что у Романа велик риск развития пневмонии и сепсиса. Согласно прогнозам, если ему и удастся выйти из этого состояния, то ещё очень не скоро.

Что Роман Костомаров говорил о войне в Украине

Фигурист поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, начатое диктатором Владимиром Путиным. Также Костомаров цинично заявил, что его страна якобы ни на кого не нападала.

"Так долго терпеть западное влияние на всю ситуацию во всем мире, а сейчас с Украиной в своих интересах – это утопия! Россия – не терпила! Россия никогда никого не трогала и не нападала!" - написал он в своем блоге.

Напомним, как Таисия Повалий стала предательницей Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: