Фигуристу Роману Костомарову врачи планируют ампутировать пальцы ног. Как пишет Telegram-канал Mash, под угрозой и пальцы рук, но врачи продолжают за них бороться.
В целом состояние знаменитости тяжелое - врачи не берутся делать прогнозы по поводу того, насколько быстро он сможет восстановиться.
Что с Костомаровым
В ночь на 10 января Олимпийский чемпион и бывший партнер Татьяны Навки по танцам на льду попал в больницу с подозрением на воспаление лёгких. Тогда его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Сейчас врачи оценивают состояние фигуриста как очень тяжелое.
Последние дни Костомаров подключен к аппарату ЭКМО, который насыщает его кровь кислородом. У него началось отмирание тканей, мелкие сосуды повреждены. По пальцам нижних конечностей распространяется гангрена.
Врачи говорят, что у Романа велик риск развития пневмонии и сепсиса. Согласно прогнозам, если ему и удастся выйти из этого состояния, то ещё очень не скоро.
Что Роман Костомаров говорил о войне в Украине
Фигурист поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину, начатое диктатором Владимиром Путиным. Также Костомаров цинично заявил, что его страна якобы ни на кого не нападала.
"Так долго терпеть западное влияние на всю ситуацию во всем мире, а сейчас с Украиной в своих интересах – это утопия! Россия – не терпила! Россия никогда никого не трогала и не нападала!" - написал он в своем блоге.
Напомним, как Таисия Повалий стала предательницей Украины.