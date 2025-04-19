Женщина поделилась совместным фото с голливудским артистом.

Известный американский актер, лауреат премии "Оскар" Шон Пенн, поддерживающий Украину в войне с РФ, показался с мамой погибшего украинского военного пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус". Звезда Голливуда, который ранее рассказал, чему его научили украинцы, лично пообщался с женщиной и сделал фото с ней.

64-летний артист встретился с Лилией Аверьяновой - мамой павшего летчика - которая и опубликовала кадр со знаменитостью. Она поблагодарила его за поддержку Украины в эти сложные времена. А также женщина после разговора со звездой "Плохих парней", "Я - Сэм", "Таинственной реки" и многих других фильмов рассказала, что Пенн вдохновляется украинским народом и восхищается нашим мужеством.

Совместной фотографией с кинозвездой мать защитника поделилась на своей странице в Facebook. На камеру она позировала рядом с актером, держа в руках сине-желтый флаг. На нем была надпись: "Призрак Киева". Где и когда именно состоялась их встреча - неизвестно.

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"Украина, твои настоящие друзья всегда с тобой! Они всегда думают о помощи в нашей борьбе. Они вдохновляются и восхищаются нашей активностью, мужеством и стойкостью. Лайк вам, невероятные украинцы, от звездного Шона Пенна", - написала под фото мама "Джуса".

Отметим, что пилот с первых дней полномасштабного вторжения выполнял боевые задачи в небе. Его не стало в августе 2023 года. Тогда произошло столкновение двух учебно-боевых самолетов L-39. В результате авиакатастрофы погибли еще двое пилотов - Вячеслав Минка и Сергей Проказин. В 2024 году Владимир Зеленский посмертно наградил "Джуса" званием Героя Украины.

Что известно о позиции Шона Пенна относительно войны в Украине

Артист неоднократно публично выражал свою поддержку Украине и приезжал в нашу страну. Еще в 2021 году он приезжал на Донбасс, где пообщался с военными. Тогда стало известно, что режиссер хочет снять документальный фильм о войне в Украине.

В феврале 2022 года Шон Пенн приехал в украинскую столицу, чтобы зафиксировать события, которые происходят в Украине. Его целью было донести миру правду о терроре россиян, который они совершают. Через год на Берлинском международном кинофестивале он представил ленту "Суперсила", которую создал вместе с Аароном Кауфманом, в которой они рассказали о полномасштабном вторжении россиян в Украину.

К слову, знаменитость также планирует снять картину о "Джусе". Однако пока неизвестно, когда начнется работа над фильмом и обсуждал ли он это с мамой погибшего во время встречи.

Напомним, ранее танцовщик из Украины, который фанател от Путина, после выезда из РФ показался с Шоном Пенном. Сергей Полунин выдал, что хотел организовать "секретную встречу между РФ и США". Для этого предатель, мол, обратился за помощью к актеру и рассказал, когда и где состоялась их встреча.

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