Мужчине приписывают новые отношения.

Звезда "Пиратов Карибского моря" и "Туриста" Джонни Депп, которому приписывают роман с россиянкой, больше не встречается с ней. Об этом пишет издание Daily Mail.

По словам инсайдера, 61-летнего мужчину уже ничего не связывает с Юлией Власовой. Более того, по слухам, у него есть новые отношения с испанской моделью Джесс Бордю.

Девушка моложе актера и даже публично поздравляла его с днем рождения. Также вероятную пару замечали в одинаковых местах, например, на кинофестивале в Севилье и в Сан-Себастьяне.

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Сам Джонни и модель Джесс официально не комментировали эти слухи.

Реакция представителей Джонни Деппа

Интересно, что представители актера решили расставить все точки над "і" вокруг личной жизни Деппа. Они заявили, что информация о новых отношениях не соответствует действительности, как и новости о романе с россиянкой.

"Модель не ездила с нами в Севилью или Сан-Себастьян. Она не имеет связи с Джонни. Он наслаждается одинокой жизнью, ни с кем не встречается", - ответили представители Джонни.

Они также отметили, что звезда имел травматический опыт со скандальным разводом с Эмбер Херд, поэтому, якобы, не спешит снова погружаться в чувства.

Напомним, ранее певица Мишель Андраде призналась, почему разошлась с богатым бойфрендом.

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