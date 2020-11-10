Актера лишили роли из-за скандального решения суда.

Студия Warner Bros. выплатит полный гонорар актеру Джонни Деппу за роль Гриндевальда в третьей части франшизы «Фантастические твари». Он получит более 10 миллионов долларов.

Читайте такжеДжонни Депп закрутил роман с молодой модельюОб этом сообщает Screen Rant.

Актер заключил с Warner Bros. контракт, предполагающий полную выплату гонорара даже в случае отмены съемок или замены актера.

При этом Депп успел сыграть Гриндевальда только в одной сцене с момента начала съемок, которые стартовали 20 сентября в Лондоне.

Джонни Депп vs Warner Bros.: предыстория

Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли темного волшебника во франшизе. Актер согласился на просьбу студии и сказал, что уважает ее решение.

Этому предшествовало то, что Депп проиграл дело о клевете таблоиду The Sun, утверждавшему, что он неоднократно избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.

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Автор: Катерина Шварц