"Ну, это прям порно": Джейсон Момоа показал "грязные" фото, фанатки в восторге
14:20, 31 июля 2020Звезды
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Звезда "Игры престолов" доказал, что не боится грязи.
Джейсон Момоа в прекрасной форме / фото Instagram, Джейсон Момоа
Известный актер Джейсон Момоа порадовал поклонниц новыми брутальными снимками.
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"Грязные" фото артист опубликовал на своей странице в Instagram.
На снимках Джейсон позирует с голым торсом, а его мускулы скрыты под слоем грязи.
По всей видимости, в таком виде актер оказался после катания на багги.
"Как свинья в де**ме. Трудно объяснить это, но у меня был удивительный день", - поделился с поклонниками Момоа.
При этом женской половине его фолловеров снимки пришлись по душе.
"Спасибо за то, что ты единственная хорошая часть моего 2020", "Как я могу получить работу чувака справа?", "Ну это прям порно", - написали фанатки.
Фанатки мечтают о работе "чувака справа" / фото Instagram, Джейсон Момоа
Джейсон Момоа / фото Instagram, Джейсон Момоа
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