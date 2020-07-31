"Ну, это прям порно": Джейсон Момоа показал "грязные" фото, фанатки в восторге

Звезда "Игры престолов" доказал, что не боится грязи.

Известный актер Джейсон Момоа порадовал поклонниц новыми брутальными снимками.

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"Грязные" фото артист опубликовал на своей странице в Instagram.

На снимках Джейсон позирует с голым торсом, а его мускулы скрыты под слоем грязи.

По всей видимости, в таком виде актер оказался после катания на багги.

"Как свинья в де**ме. Трудно объяснить это, но у меня был удивительный день", - поделился с поклонниками Момоа.

При этом женской половине его фолловеров снимки пришлись по душе.

"Спасибо за то, что ты единственная хорошая часть моего 2020", "Как я могу получить работу чувака справа?", "Ну это прям порно", - написали фанатки.

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