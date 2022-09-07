Один из элементов сексуального и брутального образа Момоа - густрые длинные волосы.

Мегапопулярный актер Джейсон Момоа, известный по ролям в "Аквамене" и "Игре престолов", решил кардинально сменить образ - он лишился своих длинных волос.

На своей странице в Instagram он опубликовал видео, на котором парикмахер делает ему короткую стрижку.

В ролике Момоа показывает свои отрезанные косички и говорит, ощупивая виски: "Ох, я никогда не чувствовал ветер в этом месте". Он старается смеяться и шутить, но звезда с грустью смотрит на свои волосы.

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"Делаю это в знак протеста против загрязнения мирового океана пластиком. Защищайте нашу Землю и океаны. Нам нужно избавить нашу жизнь и наши моря от пластиковых бутылок, пакетов, упаковок, посуды", — заявил Джейсон.

Отметим, актер не побрился налысо, а лишь выбрил виски и укоротил длину оставшихся волос.

Напомним, в январе 2022 года стало известно, что 42-летний актер Джейсон Момоа и 54-летняя актриса Лиза Боне разводятся после 16 лет отношений. При этом пара уточнила, что продолжит общение и общее воспитание детей.

В мае 2022-го таблоиды сообщили, что актер начал встречаться с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес.

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