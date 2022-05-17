Девушка появлялась на обложках мексиканских Cosmopolitan и Glamour.

Джейсон Момоа, известный по сериалу "Игра престолов" и фильмам "Аквамен", "Конан-варвар", начал встречаться с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес.

Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

"Сейчас они оба заняты работой, но веселятся вместе. Пока ничего серьезного", — заявил собеседник издания, близкий к паре.

Другой источник People подтвердил, что звезды встречаются. Он утверждает, что Момоа с большой заботой относится к артистке.

Эйса Гонсалес: что известно о новой девушке Момоа

32-летняя Эйса Гонсалес – мексиканская актриса и певица. Девушка родилась в Мехико. Эйса известна своими ролями в картинах "Годзила против Конга", "Форсаж: Хоббс и Шоу", "От заката до рассвета".

В 2020 у актрисы был роман с Тимати Шаламе, вскоре после его расставания с Лили-Роуз Депп. Ей также приписывают отношения с актером Лиамом Хемсвортом и с футболистом Криштиану Роналду.

Девушка появлялась на обложках мексиканских Cosmopolitan и Glamour.

Напомним, в январе 2022 года стало известно, что 42-летний актер Джейсон Момоа и 54-летняя актриса Лиза Боне разводятся после 16 лет отношений. При этом пара уточнила, что продолжит общение и общее воспитание детей.

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