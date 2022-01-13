Звездная пара прожила вместе 16 лет, пять из которых – в браке.

42-летний актер Джейсон Момоа, известный по сериалу "Игра престолов" и фильмам "Аквамен", "Конан-варвар", и 54-летняя актриса Лиза Боне объявили о разводе после 16 лет отношений.

Об этом стало известно из совместного заявления супругов в Instagram. При этом пара решила закрыть комментарии под постом.

Читайте такжеПочему такой сексуальный: Джейсон Момоа взбудоражил фанаток новыми фото"... Мы делимся новостью о том, что расстаемся. Мы решили рассказать об этом не потому, что считаем это достойным для освещения в прессе, а чтобы дальше идти по жизни с честью и достоинством. Любовь между нами осталась, но она развивается теперь в другом направлении", - говорится в сообщении.

При этом пара уточнила, что продолжит общение и общее воспитание детей.

"Живем молитвой. Пусть победит любовь. Джей и Л", - добавили супруги.

История отношений Момоя и Боне

Пара познакомилась в 2005 году в джазовом клубе. Как рассказывал Джейсон в интервью, он сразу же влюбился в Лизу.

В 2007-м у пары родилась дочь Лола, а в 2008-м — сын.

В 2017 году Момоа и Боне официально поженились, сыграв тайную свадьбу.

Вас также могут заинтересовать новости: