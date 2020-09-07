Возлюбленная актера сказала "да".

Известный актер, звезда сериала "Холм одного дерева" Джеймс Лафферти сделал предложение руки и сердца своей девушке.

В Instagram он написал, что его возлюбленное ответила "да" на его предложение о свадьбе.

"Она сказала да", - подписал счастливое фото актер.

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Автор: Диана Могилевич