Актер женится / instagram.com/jameslafferty
Известный актер, звезда сериала "Холм одного дерева" Джеймс Лафферти сделал предложение руки и сердца своей девушке.
В Instagram он написал, что его возлюбленное ответила "да" на его предложение о свадьбе.
"Она сказала да", - подписал счастливое фото актер.
Другие новости по теме:
- Рикки Мартин чувственно поздравил своего мужа (фото)
- Жаркая Анна Седокова восхитила сеть фото в бассейне
- Загоревшая Тина Кунаки обнажилась ради пикантного снимка
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram