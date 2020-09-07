Певица показала фото / instagram.com/annasedokova

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На снимке девушка предстала в колготках в сетку, черном боди и пушистой накидкой на одно плечо.

А вот на лицо звезда нанесла нюдовый макиж. Дополнили яркий образ украшения с большими камнями. 

"Пушка", "Шикарная", "Роскошная", "О Боже", - написали фанаты.

Певица показала фото / instagram.com/annasedokova

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Автор: Диана Могилевич