Актриса пока не комментирует свою травму.

Известная американская актриса и звезда фильмов "Фантастическая четверка", "Добро пожаловать в рай!" Джессика Альба, которая недавно развелась с мужем после 16 лет супружеской жизни, показалась с костылями.

Соответствующее видео она опубликовала в своем Instagram. Альба отметила, что пытается быстрее восстановиться, чтобы чувствовать себя лучше. Что именно произошло - 43-летняя женщина не отметила.

"Пытаюсь ускорить свое восстановление с помощью всего, что способствует выздоровлению - медленного утра, ведения дневника, питания тела и души, чтобы наконец избавиться от костылей", - подписала актриса.

К слову, поклонники Джессики обеспокоились ее состоянием после прочтения заметки. Поговаривают, что женщина тяжело переживает развод и в депрессии.

"Успокоившись в чувстве неизвестности - между тем, что было и тем, что будет, - это место, где вы можете начать снова - прорастить свежие листья. Это место магии - мы находимся в постоянном движении... Изменение и трансформация - это жизнь", - написала Альба.

Что известно о разводе Джессики Альбы

Джессика сообщила о разрыве с продюсером Кэшем Уорреном в начале этого года. Причиной стали "непримиримые разногласия". У экс-супругов есть трое общих детей: 16-летняя Хонор, 13-летняя Хейвен и сын Хейсом, которому 6 лет.

Напомним, ранее стало известно, почему актер Хью Джекман не разводится с женой.

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