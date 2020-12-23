Актриса предстала в откровенном образе.

Известная актриса Джессика Альба опубликовала в Instagram новый снимок.

Звезда снялась на обложку глянцевого журнала Women's Health. Она предстала в белом топе и трусиках с завышенной талией. А на втором фото она позирует также в белом нижнем белье, но уже другой модели. Второй комплект выполнен с резинками на бедрах и плечах.

Кто такая Джессика Альба:

Альба родилась 28 апреля 1981 года в городе Помона, штат Калифорния

В возрасте 12 лет она посетила своё первое занятие по актёрскому мастерству, а уже 9 месяцев спустя подписала контракт с агентом

Прорывом для неё стал кастинг у Джеймса Кэмерона, который отобрал её из 1200 других претенденток на роль генетически спроектированного суперсолдата Макс Гевары в телесериале "Тёмный ангел"

Она часто начала появляться в списках самых сексуальных женщин планеты

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Автор: Диана Могилевич