Альба показала фигуру в бикини / instagram.com/jessicaalba
Известная актриса Джессика Альба опубликовала в Instagram новый снимок.
Звезда снялась на обложку глянцевого журнала Women's Health. Она предстала в белом топе и трусиках с завышенной талией. А на втором фото она позирует также в белом нижнем белье, но уже другой модели. Второй комплект выполнен с резинками на бедрах и плечах.
Альба показала фигуру в бикини / instagram.com/jessicaalba
Альба показала фигуру в бикини / instagram.com/jessicaalba
Кто такая Джессика Альба:
- Альба родилась 28 апреля 1981 года в городе Помона, штат Калифорния
- В возрасте 12 лет она посетила своё первое занятие по актёрскому мастерству, а уже 9 месяцев спустя подписала контракт с агентом
- Прорывом для неё стал кастинг у Джеймса Кэмерона, который отобрал её из 1200 других претенденток на роль генетически спроектированного суперсолдата Макс Гевары в телесериале "Тёмный ангел"
- Она часто начала появляться в списках самых сексуальных женщин планеты
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