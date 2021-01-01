Среди других новогодних желаний звезды - написать три саундтрека к фильму.

Украинская певица, известная как Jerry Heil, рассказала, что она себе пожелала на 2021 год.

Читайте также"Я плевалась": Jerry Heil рассказала, что первый ее поцелуй был отвратительнымПеречень своих желаний звезда разместила в Instagram.

"Я верю: когда счастливые люди рассказывают сокровенное, а другие счастливые желают им, чтобы это сбылось – сила желания умножается, и оно материализуется быстрее", – отметила она.

Среди желаний певицы - выпустить альбом, создать три саундтрека к кинофильму и влюбиться:

"Желаю взаимно полюбить и образовать с человеком, успешным в своем деле, синергию. Союз, где мы поддерживаем друг друга, наполняем особым теплом, где хорошо вместе и читать, и заниматься спортом. Где комфортно дурачиться, молчать, и заниматься любовью днями, и не видеться днями, если так происходит. Где его железная хватка и моя нежность чудом прокладывает нам путь к успеху во всех сферах жизни. Где оба впахиваем на карьерном поле. А потом нежно будим и провожаем ко сну друг друга родными объятиями".

Jerry Heil стала известной как видеоблогерша и кавер-исполнительница благодаря перепевам песен мировых и украинских исполнителей.

Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из ее дебютного студийного альбома "Я – Яна".

Певица принимала участие в Национальном отборе на "Евровидение-2020".

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Автор: УНИАН