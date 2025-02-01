Развод знаменитостей был совсем непохожим на разрыв других звезд, поскольку прошел без громких скандалов.

Оскароносный американский актер, звезда фильма "Бэтмен" Бен Аффлек и его экс-супруга - певица и актриса Дженнифер Лопес - подали на развод в августе 2024-го, а в январе этого года стало известно, что они официально больше не супруги. Инсайдеры раскрыли, как знаменитости переживают разрыв своих отношений после двух лет в браке.

Как пишет издание InTouch, источники указывают, что артистам удалось разойтись мирно и без громких скандалов. Сами звезды поражены тем, как им, несмотря на развод, удалось сохранить уважение и хорошее отношение друг к другу. Они верят, что и в дальнейшем будут оставаться в хороших отношениях.

"То, что все так уладилось, удивительно повлияло на состояние их отношений. Они оба говорят, что в конце концов поражены тем, как разумно и справедливо все получилось, и у них обоих осталось ощущение, что они счастливы, насколько это возможно после развода", - говорит инсайдер.

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Более того, Джей Ло и Аффлек даже хотят, чтобы их дети от предыдущих браков, поскольку общих у них нет, продолжали общаться. А об их звездных родителях инсайдер рассказал, что у них "много взаимной любви и уважения" друг к другу, и они бы хотели остаться в жизни друг друга.

"То, что им удалось пройти через все это, не возненавидев друг друга, очень обнадеживающий знак, ведь им хотелось бы сохранить свою дружбу. Для нее также является задачей, чтобы дети тоже продолжали дружить. Они оба на одной волне, и это прекрасно", - добавил источник.

К слову, Аффлек и его вторая жена-певица поженились в июле 2022 года, однако летом 2024 года объявили о разводе. Общих детей у бывших супругов нет, но в предыдущем браке с Дженнифер Гарнер актер стал отцом троих детей - дочерей Серафины и Вайолет, а также сына Самюэля. А Лопес воспитывает двоих детей - сына Макса и дочь Эмму - от певца Марка Энтони.

Напомним, ранее Бен Аффлек впервые прокомментировал развод с Дженнифер Лопес. Голливудский артист отреагировал на высказывания экс-супруги и не был готов к таким откровениям исполнительницы об их разрыве.

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