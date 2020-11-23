Звезда появилась на публике в костюме из новой коллекции французского дома моды Balmain.

Популярная актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на церемонии вручения American Music Awards в наряде за десятки тысяч долларов.

Читайте такжеКайли Дженнер, Рианна и Мадонна: Forbes назвал самых богатых женщин СШАСерию фото она опубликовала в своем Instagram.

На снимках звезда позирует в топе с глубоким декольте и юбке длины макси с высоким разрезом из новой коллекции французского дома моды Balmain. Костюм полностью отделан кристаллами Swarovski.

Образ певицы дополнили бриллиантовые серьги и кольцо марки Luminous Diamonds за 45 тысяч долларов.

Подписчики певицы в комментариях восхитились ее образом: «Просто великолепна!», «Икона! Я влюблен!», «Выглядишь сногсшибательно!», «Я хочу выглядеть так же», «Идеальная!».

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Автор: УНИАН