Популярная актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на церемонии вручения American Music Awards в наряде за десятки тысяч долларов.
Читайте такжеКайли Дженнер, Рианна и Мадонна: Forbes назвал самых богатых женщин СШАСерию фото она опубликовала в своем Instagram.
На снимках звезда позирует в топе с глубоким декольте и юбке длины макси с высоким разрезом из новой коллекции французского дома моды Balmain. Костюм полностью отделан кристаллами Swarovski.
Образ певицы дополнили бриллиантовые серьги и кольцо марки Luminous Diamonds за 45 тысяч долларов.
Подписчики певицы в комментариях восхитились ее образом: «Просто великолепна!», «Икона! Я влюблен!», «Выглядишь сногсшибательно!», «Я хочу выглядеть так же», «Идеальная!».
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