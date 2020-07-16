50-летняя популярная певица показала изящную фигуру в бикини
10:51, 16 июля 2020Звезды
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Дженнифер Лопес показала "лук" из кожи.
Дженнифер Лопес / REUTERS
50-летняя знаменитая певица Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в кожаных трусах и стильном топе-бандо.
Наверх звезда надела черный дутый пуховик, который придал образу объема. А вот дополнили образ плетеные босоножки того же цвета.
"Очень красиво", "Королева", "Люблю тебя", - написали фанаты.
Джей Ло показала фото / instagram.com/jlo
Как сообщал УНИАН, Дженнифер Лопес засветила грудь в купальнике.
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