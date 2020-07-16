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50-летняя популярная певица показала изящную фигуру в бикини

10:51, 16 июля 2020
Звезды
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Дженнифер Лопес / REUTERS

Наверх звезда надела черный дутый пуховик, который придал образу объема. А вот дополнили образ плетеные босоножки того же цвета.

"Очень красиво", "Королева", "Люблю тебя", - написали фанаты.

Джей Ло показала фото / instagram.com/jlo

Как сообщал УНИАН, Дженнифер Лопес засветила грудь в купальнике.

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