11 февраля актриса празднует день рождения.

Известная актриса Дженнифер Энистон 11 февраля празднует свое 52-летие. Она звезда, которая навсегда осталась в памяти зрителей как Рэйчел из сериала "Друзья".

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Мало кто знает, что до того как стать настоящей звездой Энистон работала официанткой, курьером и даже оператором. Также она увлекалась рисованием, но решила не посвящать этому делу всю свою жизнь.

Вскоре Энистон поняла, что мечтает стать актрисой. Но для того, чтобы покорить сердца зрителей, ей пришлось похудеть на 13 килограмм. Ее успех в кинематографе начался с сериала "Друзья". Правда, изначально ее взяли на роль Моники. Но потом Энистон сумела убедить продюсером, что именно роль Рэйчел была написана как раз под нее.

В 90-х годах, наверное, каждый парикмахер слышал от клиентов фразу: "Хочу прическу как у Рэйчел". Понятно, что актриса тогда была на пике своей популярности и стала некой законодательницей моды.

Спустя годы Энистон не потеряла свою популярность. Как только она создала страничку в Instagram, в сети произошел настоящий коллапс. Буквально за шесть часов на нее подписались миллион пользователей. Сейчас у нее 36,1 миллион фолловеров.

Глядя на эту красотку, сложно устоять. Особенно мужчинам. Так и начался ее роман с другим голливудским актером, настоящим красавчиком Брэдом Питтом. В 2000 году пара официально расписалась, но в браке они прожили всего пять лет. После этого звезде приписывали несколько романов, но информация никогда не была подтверждена.

Что касается детей, то Рэйчел всегда боялась их появления. Хотя последнее время она говорит о том, что совсем не исключает того, что у нее может появиться малыш, даже в таком возрасте.

И забавных фактов из ее жизни можно выделить то, что Энистон боится летать на самолетах. Еще она не очень любит острую пищу, хотя соус сальса и тортилья просто обожает. И кто бы мог подумать, что такая утонченная женщина коллекционирует антиквариат.

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Автор: Диана Могилевич