Джеффри Кенни заявил, что уже изучает украинский язык.

После грандиозной победы группы TVORCHI из Тернополя на Нацотборе на Евровидение-2023 солиста Джеффри Кенни обвинили в незнании украинского языка.

Пользователи сети считают, что представлять Украину на таком масштабном песенном конкурсе не может человек, который не знает украинского языка и разговаривает только на английском.

В интервью ТСН Джеффри сказал, что на украинском языке хорошо разговаривает саунд-продюсер группы Андрей Гуцуляк, поэтому никаких проблем с коммуникацией в Ливерпуле не будет.

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"Мы едем в Ливерпуль. У нас есть украинец, у нас есть тот, кто сможет общаться с людьми там. Так что я не знаю, о чем вы говорите. Если они (хейтеры, - УНИАН) хотят поговорить об этом, тогда пускай", – сказал Джеффри.

Он добавил, что пошел на курсы по изучению украинского языка. По его словам, он в процессе, поэтому все будет хорошо.

К слову, ранее в интервью УНИАН Джеффри Кенни рассказал, что общается в быту на украинском языке. Его смущает то, что он может допускать ошибки, однако все же старается сделать свою речь лучше.

"Хочу говорить на украинском так уверенно, как говорю на английском. Постоянно думаю о том, что совершаю ошибки, и мне это немного мешает. Но когда с друзьями в компании выпью текилы, то речь льется, как родная", - сказал Джеффри.

Напомним, согласно голосам жюри и зрителей, первое место на Нацотборе одержала группа TVORCHI. Жюри присвоили им 9 баллов из 10 возможных, зрители отдали 10 баллов из 10.

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