Артист якобы состоит в отношениях с россиянкой.

Россияне уже второй год подряд неустанно продолжают надеяться на приезд известного американского актера, участника рок-группы "30 Seconds to Mars" Джареда Лето в страну-агрессорку. Они выдали очередную порцию бреда, что знаменитость якобы закрутил новый роман и рассекретили его избранницу.

Как пишут пропагандистские СМИ, артист, мол, находится в отношениях с россиянкой, но сам такую информацию Лето не подтверждал. Более того, россияне выдали, что певец якобы планирует приехать в столицу террористической страны - Москву. Там он, как утверждают росмедиа, хочет встретиться с новой пассией.

Жители РФ пишут, что музыкант встретил "возлюбленную" в 2023 году и с тех пор находится в отношениях. Их знакомство, мол, состоялось на парижской неделе моды во Франции. Интересно, и то, что такая информация распространяется только в росСМИ, иностранные таблоиды и словом не обмолвились об этом, из-за чего, вероятно, эти слухи придумали сами россияне и сами распространили их.

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По их версии Джаред находится в отношениях с россиянкой Яной, которая также занимается музыкой и выступает под псевдонимом "Я". Понятно, что девушка ничего не говорит об отношениях со звездой.

"Джаред пообещал Яне, в ближайшее время приехать к ней в гости в Москву, примерно в апреле", - пишут росСМИ якобы со ссылкой на инсайдеров.

В дополнение, отмечается, что во время одного из концертов группы "30 Seconds to Mars" девушку пригласили на сцену, где она танцевала перед публикой. После этого, по слухам, она направилась в гримерку к Лето.

Напомним, ранее Джаред Лето размечтался о концертах в РФ и Украине и назвал войну в Украине "проблемой". Музыкант рассказал о любви к россиянам во время своего концерта.

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