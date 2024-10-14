Певец ранее был против страны-агрессора.

На возмутительное заявление известного американского музыканта и лидера группы "Thirty Seconds to Mars" Джареда Лето, который недавно признался в желании дать концерт в РФ, а войну назвал "проблемой", отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.

В заявлении МИД, которое опубликовали в сети Х, говорится о том, что слова Джареда являются оскорблением для всех украинцев, кто сейчас защищает родную страну и отдает свою жизнь.

"Ощущение русской энергии" Джареда Лето и его желание выступать в России является оскорблением для тех, кто жертвует жизнями ради защиты свободы. Не может быть никакого умиротворения России, когда она продолжает пытаться решить "проблему" существования Украины", - говорится в посте.

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К слову, многие украинцы также написали критику в адрес певца и в который раз отметили, что кровавая политика Кремля ежедневно убивает мирное население и уничтожает украинские города.

Позиция Джареда Лето относительно войны

В начале полномасштабного вторжения Лето в своем Instagram поддержал Украину. Более того, он отмечал, что его сердце разрывается. Мужчина призвал украинцев быть осторожными и выразил надежду, что мир победит. Позже певец даже провел прямой эфир и пообщался с юношей из Одессы. Когда Джаред узнал о том, откуда парень, он даже спел известную песню "Ах, Одесса".

Напомним, ранее стало известно, что Джаред Лето подверг себя опасности.

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