Девочка появилась на свет с расщелиной в средней части неба.

Маленькой дочери 53-летнего итальянского миллионера Джанлуки Вакки, которая родилась с врожденной патологией сделали операцию. Девочка появилась на свет с «волчьей пастью» (расщелина в средней части неба).

Читайте также"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки показал фото с женой и маленькой дочкойОб этом родители девочки написали в своих аккаунтах в Instagram.

«В начале недели нашей малышке сделали операцию по устранению «волчьей пасти». Это была очень сложная и эмоциональная неделя для нас, а для нее – особенно. Когда наш маленький ребенок проходит через столь серьезные испытания, это действительно потрясает меня, как родителя. Наш ангел не перестает нас удивлять! Она была такой храброй, нежной и милой. И я горжусь тем, что я ее отец! Со слезами на глазах обращаюсь ко всем родителям, которые проходят через подобный опыт со своими детьми! Надеюсь, вы, ребята, всегда под защитой. Теперь мы дома», – отметил счастливый папа.

Джанлука Вакки: что о нем известно

Джанлука родился 5 августа 1967 года в Болонье в зажиточной семье.

Джанлука Вакки стал известен благодаря видео, в котором он танцует со своей девушкой (на тот момент) Джорджией Габриэле на борту яхты под музыку Рики Мартина.

В 2016 году ролик сделал его звездой Instagram, с каждым днем его популярность все возрастала.

27 октября 2020 года его возлюбленная Шэрон Фонсека родила ему дочь. Это первый ребенок у 53-летнего миллионера.

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Автор: Катерина Шварц