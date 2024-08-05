Джамала впервые за долгое время показала двухмесячного сына и обратилась к фанатам

Артистка вышла на связь по случаю Всемирной недели грудного вскармливания.

Известная украинская певица Джамала поделилась редким кадром с младшим сыном, который появился на свет в мае 2024 года. Артистка показалась в сети с важным месседжем.

Исполнительница в своем Instagram обратилась к поклонникам с просьбой. Как известно, в мире с 1 по 7 августа отмечают Всемирную неделю грудного вскармливания. Знаменитость поддержала всех мамочек, которые кормят малышей грудью.

Джамала в очередной раз напомнила, что материнство и грудное вскармливание - это нелегкий труд. Она призвала подписчиков поддерживать женщин и чаще напоминать им о том, насколько они невероятны.

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"Это такой труд. Во Всемирную неделю грудного вскармливания поддержи всех матерей, которым сегодня особенно нужны теплые слова, забота и атмосфера понимания", - написала исполнительница.

По случаю важного события артистка поделилась собственным фото, на котором показалась с маленьким двухмесячным сыном Алимом Сеит-Бекиром. Джамала как раз кормила мальчика грудью. Заметно, что малыш очень подрос за последнее время. Однако лицо сына Джамала пока не показывает.

К слову, Джамала родила трех сыновей. Вместе с мужем она воспитывает Эмира-Рахмана, Селима-Гирая и Алима Сеит-Бекира.

Напомним, ранее Джамала во время Олимпиады-2024 в Париже призвала мир поддержать Украину.

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