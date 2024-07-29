Артистка выступила в Украинском доме в столице Франции.

Известная украинская певица Джамала исполнила свои хиты на сцене Украинского дома Volia Space в Париже. Артистка также обратилась к мировому сообществу и призвала иностранцев помогать Украине.

Украинский дом открыли в столице Франции по случаю проведения Олимпийских игр-2024. Всего в Париже работает 15 таких клубов национальных сборных. Volia Space создан с целью распространения информации об украинской культуре, музыке, кухне и жизни украинцев в условиях полномасштабного вторжения.

Джамала была одной из приглашенных украинских знаменитостей. Она пообщалась с украинцами, которые болеют за наших спортсменов, с самими участниками соревнований и иностранцами.

На сцене Украинского дома исполнительница спела свои лучшие хиты. В частности, композиции "Шлях додому" и "1944", с которой она победила на конкурсе "Евровидение-2016".

Также артистка презентовала ленту "Джамала. Песни свободы" во Франции. В ней знаменитость показала свой путь к мировому признанию. Однако Джамала не забыла и о войне в Украине. Она обратилась к мировому сообществу с просьбой. Звезда на английском призвала иностранцев как можно больше поддерживать и помогать Украине.

"Продолжайте. Пожалуйста, поддержите нас. Дайте нам систему защиты. Дайте нам оружие. Просто будьте с нами. Большое вам спасибо", - сказала певица.

Напомним, ранее Селин Дион впервые за много лет выступила на открытии Олимпийских игр и поразила образом.

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