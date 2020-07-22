"Наконец-то свершилось": Джамала улетела в Турцию с месячным сыном

Певица со всей семьей поехала в отпуск.

Известная певица Джамала опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует со своей семьей в аэропорту.

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"Наконец-то это свершилось! Мы решились. Отпуск. Долгожданный. По-особенному выстраданный. Да, мы безумные! Отправились в поездку с двумя маленькими детьми без нянь, бабушек и дедушек, просто коляски и мы - полны любви и энтузиазма покорять мир. Ладно, не мир, а просто побережье Мармариса. Итого: масочный режим - соблюден. Социальная дистанция - старались соблюдать, но в самолете все плотнячком. На четвертой фотографии Эмир демонстрирует свое отношение к маске. P. S. Да, маски — это очень тяжело. Как прошел полет, расскажу как-нибудь потом. Здоровья нам всем и хорошего отдыха!", - написала она.

Как сообщал УНИАН, Джамала растрогала нежными фото выписки из роддома.

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