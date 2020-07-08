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Джамала растрогала нежными фото выписки из роддома

18:30, 08 июля 2020
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Джамала родила второго сына / фото instagram.com/jamalajaaa

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Трогательные снимки она опубликовала на своей странице в Iinstagram.

На фото счастливые родители держат на руках маленького сыночка. Джамала была в сером платье свободного кроя. Свой образ в этот день она дополнила сандалиями на толстой подошве и минимумом косметики.

"Семья", - кратко подписала серию снимков певица.

Напомним, в июне Джамала стала мамой во второй раз. Певица родила сына, которого назвали Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов. Малыш родился точно в спрогнозированную врачами дату - 19 июня. По статистике, так бывает только у четырех процентов людей.

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Теги: #Джамала#фото