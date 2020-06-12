Джамала на девятом месяце беременности похвасталась фото в боди

Артистка на последнем месяце беременности снялась в фотосессии.

Победительница "Евровидения-2016", украинская певица Джамала опубликовала в Instagram пикантные фотографии, где она позирует в боди, лежа в ванной.

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На черно-белых фотографиях Джамала позирует в кружевном полупрозрачном боди черного цвета. Пикантности фотосессии прибавила и локация - ванна, в которой лежала певица. Джамала указала, что автором фотосессии является фотограф Бьянка Ричи.

Стоит отметить, что сейчас артистка находится на последнем месяце беременности и вскоре станет мамой во второй раз.

Как сообщал УНИАН, ранее Джамала показала нежные снимки с мужем и маленьким сыном.

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