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Джамала на девятом месяце беременности похвасталась фото в боди

15:04, 12 июня 2020
Звезды
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Джамала снялась в фотосессии / фото instagram.com/jamalajaaa

Победительница "Евровидения-2016", украинская певица Джамала опубликовала в Instagram пикантные фотографии, где она позирует в боди, лежа в ванной. 

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На черно-белых фотографиях Джамала позирует в кружевном полупрозрачном боди черного цвета. Пикантности фотосессии прибавила и локация - ванна, в которой лежала певица. Джамала указала, что автором фотосессии является фотограф Бьянка Ричи.

Стоит отметить, что сейчас артистка находится на последнем месяце беременности и вскоре станет мамой во второй раз.

Как сообщал УНИАН, ранее Джамала показала нежные снимки с мужем и маленьким сыном.

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Теги: #Джамала#фото