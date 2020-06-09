Семейное счастье: Джамала показала нежные снимки с мужем и маленьким сыном
Известная украинская певица Джамала, которая вот-вот станет мамой во второй раз, порадовала поклонников нежными семейными фото.
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Серию снимков она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Лето. Нежность. Забота", - подписала фотографии Джамала.
На снимках певица с мужем и сыном позируют на природе. Джамала для фотосессии выбрала легкое красно-белое платье в мелкий цветочек. Свой образ она дополнила яркой шляпой в тон платью.
"Джа, очень-очень красиво и хорошо! На печать и в альбом!", "Достойные фото! Респект фотографу. Креативно, нежно, по-семейному атмосферно", "Это настоящее, искреннее семейное счастье", - отметили поклонники.
Напомним, ранее Джамала устроила мастер-класс по мейкапу.
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