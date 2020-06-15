Джамала снялась в нежной фотосессии перед родами
12:30, 15 июня 2020Звезды
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Певица показала нежные фото.
Джамала показала новое фото / фото instagram.com/jamalajaaa
Украинская певица Джамала опубликовала в Instagram нежные фотографии. Стоит отметить, что исполнительница сейчас находится на девятом месяце беременности.
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На снимках Джамала позирует в легком платье длины миди с анималистическим принтом и декольте. Поверх одежды певица накинула джинсовый пиджак в пол с карманами и оригинальным дизайном.
Стоит отметить, что Джамале к лицу беременность и она всячески это подчеркивает.
Джамала показала нежное фото / фото instagram.com/jamalajaaa
Как сообщал УНИАН, ранее Джамала показала нежные снимки с мужем и маленьким сыном.
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