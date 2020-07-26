Солнечная Джамала показала лицо без макияжа

Певица показала фото с моря.

Известная певица Джамала опубликовала в Instagram фотографии с морского отдыха. Звезда вместе с мужем и двумя сыновьями полетела в Турцию.

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На снимках Джамала предстала в черном коротеньком платье с глубоким декольте. Из украшений она выбрала подвеску в виде круга, такое же кольцо и браслеты. А вот лицо было без макияжа.

"Супер! Искренняя и добрая", "Невероятный вы человек и прекрасная женщина", "Такая классная", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Джамала показала фото, заряженное на отпуск.

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