"Я на море": Джамала показала фото, заряженное на отпуск

Джамала показала летнее фото, заряженное на отпуск.

Украинская певица Джамала опубликовала в Instagram фотографию, где позирует на травке.

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На снимке она предстала в длинном розовом платье с рюшами и открытыми плечами. Рукава в три четверти сделаны с полупрозрачной ткани в горошек.

""Ура! Я на море!" - очень хочется написать... Да-да, фото прошлогодние, но заряжены на начало отпуска для всех", - написала Джа.

Фанаты пришли в восторг от летних снимков певицы и отметили, что она выглядит как принцесса.

Как сообщал УНИАН, Джамала снялась в фильме Netflix вместе с Уиллом Ферреллом и Рэйчел МакАдамс.

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