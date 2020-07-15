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"Я на море": Джамала показала фото, заряженное на отпуск

16:34, 15 июля 2020
Звезды
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Джамала снялась в фотосессии / фото instagram.com/jamalajaaa

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На снимке она предстала в длинном розовом платье с рюшами и открытыми плечами. Рукава в три четверти сделаны с полупрозрачной ткани в горошек. 

""Ура! Я на море!" - очень хочется написать... Да-да, фото прошлогодние, но заряжены на начало отпуска для всех", - написала Джа.

Фанаты пришли в восторг от летних снимков певицы и отметили, что она выглядит как принцесса.

Джамала показала новое фото / фото instagram.com/jamalajaaa

Как сообщал УНИАН, Джамала снялась в фильме Netflix вместе с Уиллом Ферреллом и Рэйчел МакАдамс.

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