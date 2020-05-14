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Дядя Жора выписался из больницы после инсульта (видео)

14:00, 14 мая 2020
Звезды
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Артист выписался из больницы после перенесенного инсульта / Фото: instagram.com/dyadya_jora

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Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

"Все! Отмотал свой положенный срок на больничной койке! Теперь свобода!" - так прокомментировал свою выписку Мичковский. К посту артист также прикрепил видео, на котором он радостный и с чемоданом в руках покидает стены больницы.

Как сообщал УНИАН, 44-летний комик Дядя Жора чуть более недели назад попал в больницу, где ему диагностировали инсульт. По его словам, первыми симптомами были сильная головная боль и раздвоение в глазах, которому тот не придал должного значения.

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Теги: #фото#инсульт