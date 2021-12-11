По словам Великого, сейчас пошла мода на видеопоздравления политиков.

Комик и юморист "Студии Квартал-95" Юрий Великий, который пародирует Владимира Зеленского, признался, что разыгрывал других людей звонками якобы от президента Украины.

Об этом он рассказал в интервью Алесе Бацман.

"У меня есть друзья: соавторы, коллеги по авторскому цеху, соседи по кабинету и так далее… У друзей свадьба, например, или день рождения, или еще что-то. И они мне говорят: "Юрчик, можешь записать поздравление от Зеленского?" Я не могу им отказать. Я с собой уже вожу парик в машине - он может пригодиться в любой момент. Микрофон тоже всегда лежит в машине", - рассказал Великий.

По его словам, одного человека он разыграл по просьбе другой участницы "Квартала" - Елены Кравец.

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"Лена Кравец была на дне рождения у кого-то из ребят, но они поняли. Мы договорились, что я позвоню… Она говорит: "Юрчик, я тебе сброшу смс. Ты меня набери - я скажу, что звонит Вован. Я дам ему трубку, а ты поздравишь". И она мне даже сказала какие-то ключевые слова, которые этот человек 100% мог ожидать от Вовы. Я, естественно, звоню. По громкой связи говорю: "Ленчик, у меня очень мало времени. Быстро дай Саше трубку. Я хочу поздравить". - "Да, Владимир Саныч, ты на громкой связи". И я начинаю поздравлять…", - вспомнил он.

Сейчас же розыгрыши ему не удаются, признается Великий, однако есть спрос на видеопоздравления политиков.

"Если бы это все происходило, когда только-только Вова стал президентом… Я тогда звонил - люди велись очень сильно. Сейчас, конечно, все подыгрывают мне: "Хорошо, Владимир Александрович, да, да, будем здоровы…" Потому что они знают, что в "Квартале" есть Великий, который пародирует президента. И, конечно, они уже знают мой голос, когда я пародирую Владимира. И знают настоящий голос Владимира", - пояснил Великий.

Ранее Зеленский заявлял, что не считает корректным сравнение продажи сериалов студии "Квартал 95" в Россию и работу шоколадной фабрики пятого президента Украины Петра Порошенко в российском Липецке.

Автор: Юрий Годован