Дизайнер одежды теперь считает себя "одиноким волком" и не хочет серьезных отношений с девушками.

Андре Тан, который развелся со своей женой Алиной Харченко после девяти лет совместной жизни, едва не пустился во все тяжкие. Дизайнер заводит краткосрочные и несерьезные романы.

Подробностями личной жизни он поделился в интервью с Машей Ефросининой.

После развода Андре Тан решил, что теперь он не хочет длительных и серьезных отношений. Дизайнер считает себя "волком-одиночкой", однако романы в его жизни все равно присутствуют.

По словам модельера, у него, были отношения с известной женщиной. Однако, когда она заговорила о серьезных намерениях, Андре Тан сразу же отказался от этого романа.

Читайте также"Голодал и спал на вокзале": Андре Тан раскрыл ужасающие подробности из прошлогоТакже Андре Тан рассказал, что развод с женой стал для него переломным моментом. Расставание произошло в карантин, когда бизнес дизайнера находился под угрозой. Все эти проблемы сильно огорчали модельера.

"Я лежу, у меня текут слезы. Я не понимаю – у меня есть бизнес или его уже нет, чем я дальше буду заниматься. И это был самый страшный и переломный момент в моей жизни", - рассказал Андре Тан.

К счастью, дизайнер нашел в себе силы и пережил трудности. В этом ему помогла таинственная подруга, имя которой Андре Тан скрывает. Дизайнер отметил, что с ней у него не было телесной связи. Эта женщина помогла ему справиться с проблемами и посоветовала обратиться к психологу.

Андре Тан нанял сразу двух психологов, они помогали поднять его самооценку.

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Автор: Полина Кузенко