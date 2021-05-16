Брак дизайнера с Алиной Харченко продлился девять лет.

Известный украинский дизайнер Андре Тан развелся со своей женой Алиной Харченко. В браке они прожили девять лет.

Об этом он сообщил в программе "Светская жизнь", передает ТСН.

Причиной развода он назвал дизайнерские амбиции бывшей супруги.

"Мы девять лет были вместе. Я очень уважаю свою бывшую жену Алину, потому что она мне родила дочь Софию. Мы начинали с дружбы и закончили дружбой. Начались ссоры, потому что она запустила свою линию одежды Home Wings и я начал ей рекомендовать, что и как лучше сделать. Она сказала, что хочет сама делать свои ошибки. И именно на фоне работы возникало очень много ссор ", - рассказал Тан.

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По его словам, при разводе он оставил жене все их имущество: большой дом с большим участком земли и даже купил новый автомобиль.

"Я оставил ей все. Я оставил ей большой дом на 500 квадратов, я купил ей новый автомобиль, я ежемесячно плачу большие алименты. Уже прошло более полугода и мы нормально общаемся", - заявил модельер.

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Автор: Григорий Бондарь