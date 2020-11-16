Актер назвал себя "большой коричневой зефиркой".

Актер Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал о курьезной ситуации, которая произошла во время съемок боевика «Красное уведомление».

Читайте также"Скала" до превращения: Дуэйн Джонсон удивил кривыми зубами и густой шевелюрой в детстве (фото)Смешной историей звезда поделился в своем Instagram.

Так, режиссер фильма Роусон Маршалл Тербер придумал погоню, в ходе которой герой Джонсона должен был запрыгнуть в белый автомобиль Porsche. Специально для этой сцены они несколько месяцев искали машину, заплатили за нее большие деньги и с трудом доставили на место съемок.

Наконец, все сошлось, если бы не одно «но»: Джонсон не смог поместиться в спорткар.

«Я был как большая коричневая зефирка, которая пытается влезть в прорезь для монет», – отметил актер.

«Где‑то через 15 секунд неловкого молчания Роусон, я и вся съемочная группа начали угорать над произошедшим. К черту, добро пожаловать в 2020 год. В конце концов, мы решили мыслить креативно и все-таки нашли способ снять этот кадр», – добавил Джонсон.

«Красное уведомление»: что известно о фильме

Картина «Красное уведомление» расскажет историю агента Интерпола (Джонсон), который охотится за самым разыскиваемым вором, похищающим произведения искусства.

Премьера фильма должна состояться на Netflix в 2021 году. Точная дата пока еще не определена.

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Автор: Катерина Шварц