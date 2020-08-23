Известная певица в полупрозрачном платье без белья восхитила сеть
18:56, 23 августа 2020Звезды
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Дуа Липа показала новое фото.
Дуа показала фото / instagram.com/dualipa
Известная певица Дуа Липа опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в полупрозрачном платье.
Девушка предстала в белом полупрозрачном платье без бюстгальтера. При этом она была в трусиках, которые просвечивались сквозь платье. Стоит отметить, что девушка позировала рядом с мужчиной.
Дуа показала фото / instagram.com/dualipa
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