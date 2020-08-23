Известная певица в полупрозрачном платье без белья восхитила сеть

Дуа Липа показала новое фото.

Известная певица Дуа Липа опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в полупрозрачном платье.

Девушка предстала в белом полупрозрачном платье без бюстгальтера. При этом она была в трусиках, которые просвечивались сквозь платье. Стоит отметить, что девушка позировала рядом с мужчиной.

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Автор: Диана Могилевич