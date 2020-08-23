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Известная певица в полупрозрачном платье без белья восхитила сеть

18:56, 23 августа 2020
Звезды
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Дуа показала фото / instagram.com/dualipa

Девушка предстала в белом полупрозрачном платье без бюстгальтера. При этом она была в трусиках, которые просвечивались сквозь платье. Стоит отметить, что девушка позировала рядом с мужчиной.

Дуа показала фото / instagram.com/dualipa

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Автор: Диана Могилевич

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