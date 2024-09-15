Супруги решили переехали в большее жилье.

Жена известного украинского артиста Виктора Павлика - блогерша и бизнесвумен Екатерина Репьяхова - сообщила, что они с мужем переезжают. Звездная семья решила перебраться в большую квартиру.

Как известно, пара снимала маленькую квартиру на левом берегу Днепра в Киеве. Екатерина жаловалась, что она была слишком маленькой для них, а у их сына - 4-летнего Михасика - не было собственной комнаты. Поэтому, супруги решили переехать в большое арендованное жилье.

Теперь у мальчика будет большая и светлая детская комната. Кроме спальни, у Михасика также будет игровая зона в гостиной. Павлик и Репьяхова пока не живут на новой квартире, но они уже перевозят туда вещи и мебель.

Видео дня

"Частично покажу квартиру. Первое, о чем я мечтала и чему очень сильно рада, это то, что у Михасика будет теперь своя собственная комната. Здесь мы все обустроим. Пусть это будет до", - сказала блогерша.

На видео Репьяхова также продемонстрировала гостиную и кухню. Они объединены в одной комнате. Пока что среди мебели там только диван, стол, стулья и кухонные полки и шкафы.

На новой квартире уже успел побывать и сам Михасик. Мальчик сразу начал исследовать новое жилье. Он бегал из комнаты в комнату и смотрел на все, что в них находится.

Что известно о браке Репьяховой и Павлика

С самого детства Екатерина была поклонницей творчества Виктора. В юности она часто ходила на его концерты. Знакомство пары состоялось в 2015 году в Николаеве. Туда блогерша приехала вместе с другом, чтобы посетить очередное выступление Павлика.

Во время концерта бизнесвумен подарила артисту букет цветов. Позже ей удалось пообщаться с мужчиной и у них закрутился роман. Летом 2020 года звезды поженились. Однако громкое празднование они постоянно переносили сначала из-за пандемии, а затем из-за полномасштабного вторжения. В 2021 году у супругов родился сын.

Напомним, ранее Екатерина Репьяхова со слезами на глазах рассказала о здоровье сына. Она рассказала о чем жалеет в лечении мальчика.

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