Екатерина Репьяхова поделилась о чем жалеет в лечении мальчика.

Жена известного певца Виктора Павлика - блогерша и бизнесвумен Екатерина Репьяхова - вышла на связь со слезами на глазах. Женщина рассказала о лечении 3-летнего сына, у которого задержка речи.

В своем Instagram блогерша призналась, что она в отчаянии из-за проблем со здоровьем у Миши. Звездные родители немало усилий приложили, чтобы мальчик начал говорить, в частности, они прошли много обследований и обращались к специалистам, а на днях Миша проходил генетический анализ. Тогда медики заявили, что у сына артиста задержка речи - ненаследственная.

Однако бизнесвумен решила проверять анализы и у других специалистов и обратилась к профессору из генетического центра. Но врач из-за загруженного графика не проконсультировал Екатерину. Именно поэтому сейчас Репьяхова в подавленном состоянии.

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"Я не могу никак осознать результаты генетического теста, хотя я и не знаю, что осознавать. Я до сих пор шокирована из-за того, что профессор отказал в двух словах... Я не нахожу себе места. Мне очень тяжело", - призналась женщина.

Со слезами на глазах жена Павлика рассказала, что записалась на прием к другому врачу, чтобы понять, действительно ли задержка речи у Михайлика не является наследственной. Сейчас Екатерина считает, что генетический анализ был напрасным, ведь он не принес ясность в лечение сына, а добавил только стресса.

"Сегодня (6 сентября - УНИАН) вечером иду к другому генетику. Может, мне кто-то что-то объяснит. Я пожалела, что сделала тот анализ. Генетика еще достаточно молодая наука и там много неточностей. Может случиться что-то плохое, а может нет. Но на*р*на мне знать, что может случиться что-то плохое? Зачем мне держать это в голове?!" - сказала Репьяхова.

Напомним, ранее Екатерина Репьяхова ответила, когда заметила задержку речи у сына. Она рассказала, как пережила этот момент.

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