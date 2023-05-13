Кристина Решетник показала коллаж с фото, на которых она и первая леди позировали в одинаковых пальто.

Жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника разгневала пользователей сети. Она сравнила себя с женой президента Еленой Зеленской. Кристина Решетник рассказала, что она и первая леди выбрали одинаковый наряд.

На своей странице в Instagram она показала несколько фото. На них Решетник и Зеленская позируют в пальто от известного украинского дизайнера.

"Этот "лук" я выбрала на Новый год. И тогда получила множество комплиментов. А на днях все восхищались этим образом Елены Зеленской на коронации короля в Великобритании. Очень радует, что это наряд от нашего украинского дизайнера, талантливой Кати Сильченко. Украинские женщины в очередной раз доказывают, что они самые элегантные, мудрые, талантливые и выносливые", - написала жена ведущего.

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В комментариях появилось немало возмущений. Украинцам не понравилось, что Решетник сравнила себя с Зеленской. Комментаторы пишут:

"Простите, но это некультурное сравнение. Вам идет, но это как сказать: "Тю, я первая надела". Может у вас это пальто взяла на показ первая леди... Такое"

"Неэтично сравнивать "лук" на себе и на первой леди... Неожиданно от вас... Невероятно красивая первая леди и невероятно красивые вы, но коллаж неуместен!"

"Взгляд в деталях, подол вашего пальто сделан очень неаккуратно (так показывает фото). Сравнивать себя с первой леди... Должна быть субординация. Мы живем в непростые времена, многим не хватает воспитанности, а напыщенности не занимать".

Кристина и Григорий Решетники - что известно

Ведущий и его избранница поженились в 2010 году. Пара воспитывает троих детей. В 2013 году Кристина Решетник родила первенца - сына Ивана, в 2017 на свет появился ее второй сын Дмитрий. В 2019 году Решетник стал отцом в третий раз, у него появился сын Александр.

Осенью прошлого года стало известно, что ведущий "Холостяка" планирует усыновить ребенка. Решетник и его жена увидели фото и видео эвакуации детского дома. Тогда они решили задуматься над усыновлением.

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