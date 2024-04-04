Американская модель похвасталась обручальным кольцом в соцсетях.

В сети распространились слухи о якобы расставании звездной пары модели Хейли Бибер, которая ранее перенесла сложную болезнь, и певца Джастина Бибера. Информация распространилась после поста отца Хейли, который призвал помолиться за дочь и зятя.

Как пишет издание "Mirror", предпринимательница опубликовала фото в своем Instagram, которым опровергла все слухи о разрыве с Бибером. Хейли показала несколько снимков, где она хвастается обручальным кольцом, и тем самым намекая, что у них с мужем все хорошо. В подписи к фотографии, где звезда показала кольцо за 500 тыс. долларов, она написала: "Заблокировано".

Кроме того, основательница бренда косметики "Rhode Skin" опубликовала фото Джастина, который спит в постели с их собакой.

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Приближенный к паре человек подтвердил, что у влюбленных нет никаких проблем в отношениях и о разводе речь не идет.

"Джастин и Хейли чувствуют себя очень хорошо. В этом нет никакого развода и никакой правды. Они очень, очень счастливы", – поделился источник.

Супруги вместе уже более 5 лет, они обручились в сентябре 2018 года. На прошлой неделе они вместе отпраздновали Пасху и продемонстрировали пасхальные шоколадные яйца, которые были подписаны именами Хейли и Джастина.

Хейли подчеркнула, что устала от постоянных слухов и скандалов вокруг их с певцом пары. В поздравлении с днем рождения модель подчеркнула, что "Бибер - это любовь всей ее жизни". На Пасху она написала в Instagram, что все домыслы являются "100% ложными":

Я знаю, что может быть весело рассказывать эти истории, но знайте, что они всегда лживые. Извините, что испортила этот праздник.

Напомним, ранее знакомые Хейли и Джастина Бибера заявили, что пара на грани развода.

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