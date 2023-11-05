Татьяна Назарова длительное время находилась в тени и не играла на театральных сценах Киева.

Известная актриса Татьяна Назарова, которая зарекомендовала себя на украинской сцене и одновременно является женой бывшего министра образования и науки, госизменника Дмитрия Табачника, планирует сыграть в одном из киевских театров. На афише Национального академического драматического театра имени Леси Украинки указано, что актриса встретится со зрителями, играя в премьере "Agnoris".

Спектакль должен состояться в конце ноября. Известно, что знаменитость исполнит роль бабушки (мамочки Лу) не только 30 ноября, но и 12 декабря.

Интересно, что как началось полномасштабное вторжение России в Украину, Назарова исчезла. Журналисты и ее коллеги уверяли, что актриса не очень любит афишировать свою жизнь и не общается со СМИ. Дело, связанное с ее мужем-беглецом, украинка никак не комментировала.

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В Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки жену Табачника очень ценят за профессионализм, поэтому, наверное, перипетии времен Януковича, связанные с ее одиозным мужем не помешали предложению сыграть в Киеве снова.

Несколько лет назад Назарову описывали как разноплановую актрису, которая очень любит сцену и зрителей.

Чем известна Татьяна Назарова

В 1996 году знаменитость получила престижное звание народной артистки Украины, а уже в 2003-м стала Народной артисткой страны-террористки. В 2009 году она также получила от Кремля "Орден Дружбы" за вклад в развитие "дружбы и сотрудничества" между РФ и Украиной.

Театральную карьеру Татьяна Назарова начала в 1982 году, а также параллельно она снималась в кинопроектах обеих стран. За плечами знаменитости участие в таких фильмах и сериалах, как "Возвращение Мухтара", "Роксолана", "Доярка из Хацапетовки" и другие.

Ранее УНИАН писал, что украинская актриса Тала Калатай рассказала, как решила вернуться к съемкам в сериалах, как они проходят в условиях войны, почему она более 20 лет мечтала о том, чтобы в Украине не было российских актеров, и как относится к украинизации.

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