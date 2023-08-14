Пользователей возмутило то, что артист уехал в США, да еще и выступает со старыми русскоязычными хитами.

Жена певца Сергея Бабкина Снежана отреагировала на волну хейта, которая несется в сторону артиста. Сначала его критиковали за поездку в США в условиях полномасштабной войны, а сейчас комментаторы активно обсуждают то, что он пел в Майами на русском языке.

"Сетью несется видео из Майами, где Бабкин и группа поют на русском. Вы что-то можете прокомментировать или вы и дальше поете русскоязычные песни? Грустно", - спросили у жены Бабкина пользователи.

Жена артиста ответила. Она отметила, что у Бабкина и музыкантов группы нет времени на оправдание. По словам женщины, песни исполнялись на благотворительном концерте, для сбора средств для ВСУ.

Видео дня

"Как менеджер группы 5nizza, я могу ответить. 1. Группа и творчество Сергея Бабкина - это разные творчества. 2. Песня "Солдат" 5nizza и песня "Солдат" Бабкина - это разные песни. 5nizza не исполняет украиноязычного "Солдата", Бабкин не поет русскоязычного. 3. Группе 5nizza 23 года! 90% песен - на русском. А сейчас у нас благотворительный тур группы 5nizza. 4. У ребят нет времени, чтобы оправдываться перед вами, потому что свое время они проводят с пользой для ВСУ", - написала Бабкина.

Кроме этого, жена артиста показала, что ей присылают хейтеры. Бабкину и его избраннице желают смерти. Эту ситуацию она назвала катастрофой.

"А еще вот так сегодня выглядит мой директ. Это большая катастрофа, которая несется в нашей стране! Дорогие мои украинцы, если вы хотите кого-то съесть, ешьте себя!" - написала жена артиста.

Почему Бабкина начали хейтить в сети

Напомним, недавно Бабкин нарвался на резкую критику в свой адрес после того, как опубликовал фото из Майами, куда он отправился проводить благотворительные концерты. Артиста начали обвинять в том, что он якобы просто воспользовался возможностью уехать из Украины.

На фоне этого с Бабкина начали насмехаться. Его даже просили передать "привет" Владу Яме, который бежал из Украины на фоне полномасштабной войны.

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