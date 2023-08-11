Пользователи решили, что исполнитель просто воспользовался возможностью выехать из Украины.

Певец Сергей Бабкин нарвался на резкую критику в свой адрес после того, как опубликовал фото из Майами, куда он отправился проводить благотворительные концерты.

"Майами. Мы уже здесь. Увидимся на нашем благотворительном концерте! Советую не пропустить, потому что это особое событие", - подписал он фото, опубликованное в Instagram перед концертом.

В комментариях некоторые пользователи решили, что исполнитель просто воспользовался возможностью выехать из Украины, которая сейчас отсутствует у многих мужчин в связи с военным положением. При этом певца даже сравнили с Владом Ямой, который так и не вернулся в Украину.

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"Даже Виталий Козловский служит в ВСУ! А Бабкин ищет, где лучше, не удивлюсь, если он, как Яма, останется в Майами", "Сц**ло паршивое", "Позор! Хоть бы не выставлял себя", "А ребята в ВСУ", "Влад Яма тоже будет на концерте?", "Привет Владу Яме".

Другие пользователи поблагодарили Бабкина за то, что он собирает деньги на ВСУ.

Напомним, ранее Сергей Бабкин признался, получает ли его семья соцвыплаты в Германии. Артист, вместе с женой и детьми, уехал из Украины летом 2022 года.

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