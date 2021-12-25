Звезда предстала перед поклонниками в белой футболке.

Украинская певица Надя Дорофеева показала подписчикам новые фото, которые, как оказалось позже, "были утверждены" ее мужем Владимиром Дантесом.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала два фото в широкой белой футболке. На одном из снимков она изобразила воздушный поцелуй, а на втором задумчиво смотрит в кадр.

"А в каком настроении сегодня ты? Выбирай 1 или 2?", - написала Дорофеева.

В комментарии к ней "пришел" Дантес. "Воооот!!!! Вот фото, которые утверждены", - с юмором написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева показала в своем инста-блоге забавное видео, на котором пытается что-то объяснить своему заказчику, но так и не понятно, что звезда хотела сказать.