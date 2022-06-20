Исполнительнице приписывают отношения с Михаилом Кацуриным.

Надя Дорофеева, которая в марте 2022 года заявила о том, что они с Вовой Дантесом расходятся после шести лет супружеской жизни, похоже, уже давно влюблена. У себя в профиле она опубликовала неоднозначное фото, которое подтверждает - у Нади точно кто-то есть. На снимке исполнительница держит за руку мужчину.

Никакой информации о мужчине, в которого влюблена Надя, нет.

Отметим, Надежда и Владимир разошлись без публичных скандалов. Они объявили, что решение разорвать отношения было принято еще до полномасштабного вторжения, однако они не сообщали о нем, потому что это было неуместно.

Кто или что стало причиной - также неизвестно. Однако поклонники уже успели предположить, что это Вова бросил Надю из-за того, что та закрутила роман с Михаилом Кацуриным.

Даже если это и правда, Дантес тоже не остался в стороне - его уже заметили в компании очаровательной Даши Кацуриной. Семейство Кацуриных, кстати, объявило о своем разводе спустя день после заявления Нади и Вовы.

Также УНИАН писал, что пассия Дантеса раскрыла реальную причину развода с бойфрендом Дорофеевой.

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