Украинский певец, похоже, строит новый роман.

Публика давно подозревала, что экс-супруг Нади Дорофеевой Владимир Дантес состоит в новых отношениях. Его вероятной избранницей стала Даша Кацурина - бывшая жена нового бойфренда Дорофеевой. Но если раньше Владимир еще как-то пытался скрывать то, с кем он проводит время, то сейчас парочка открыто демонстрирует свою связь.

Так, в Instagram-блоге Дантеса появилось фото, сделанное на вокзале. Судя по всему, он проводил Дашу Кацурину на поезд, а та в ответ послала ему воздушный поцелуй. Этот трогательный момент он запечатлел на фото.

"Уехала", - коротко написал исполнитель.

Отметим, о решении расстаться после шести лет супружеской жизни Владимир Дантес и Надя Дорофеева сообщили 18 марта. Оба артиста признались - расстались уже давно, однако не было подходящего момента, чтобы об этом рассказать. 19 марта о разрыве сообщили Михаил и Дарья Кацурины - близкие друзья Нади и Вовы.

Напомним, недавно пассия Дантеса раскрыла реальную причину развода с супругом Михаилом Кацуриным.

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