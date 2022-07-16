Матч завершился со счетом 2:1 в пользу ФК "Антверпен".

В пятницу, 15 июля, в Бельгии футбольный клуб "Динамо" Киев провел очередной благотворительный поединок под лозунгом Match for peace #StopWarInUkraine. На этот раз соперниками бело-синих стал ФК "Антверпен".

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу ФК "Антверпен".

Игроки вышли на поле в сопровождении украинских детей - маленьких вынужденных переселенцев, которые сейчас живут в Бельгии. Вопросом привлечения детей к матчу, которые сейчас больше всего нуждаются в мирном небе, заботе и положительных эмоциях, занималась независимая медиаплатформа Promote Ukraine.

Во время матча минутой молчания почтили людей, погибших в результате вчерашней страшной бомбардировки Винницы, а также всех, кто отдал свою жизнь в этой циничной войне, развязанной страной-террористом.

Традиционно, благотворительные футбольные матчи сопровождаются мощными патриотическими выступлениями с участием украинских звезд. Так, перед началом мероприятия DOROFEEVA, едва сдерживая слезы, акапельно исполнила гимн Украины. А по завершению матча KAZKA совместно с участницей "Голоса страны" Инессой Грицаенко исполнили песню Джона Леннона "Imagine", что является настоящим гимном пацифизма.

Во время телевизионной трансляции зрители имели возможность присоединиться к благотворительному сбору на помощь в решении важных гуманитарных проблем Украины. Все вырученные средства до, во время и после матча будут перечислены на счета Министерства социальной политики Украины в НБУ. В целом в рамках благотворительных матчей киевскому "Динамо" удалось собрать более 35 000 000 грн благотворительных средств.

Напомним, инициаторы проекта Match for peace #StopWarInUkraine — футбольный клуб "Динамо" Киев и один из крупнейших медиа-холдингов в Восточной Европе 1+1 media. Проект реализуется при содействии Министерства иностранных дел Украины, Министерства молодежи и спорта, Министерства культуры и информационной политики Украины и Министерства социальной политики Украины. Технические партнеры проекта - компании Alight и Profi. Соорганизатором благотворительного тура является Максим Радуцкий.

Организацией выступлений и художественной концепцией мероприятий занимается команда 1+1 media, режиссерами мероприятия стали TRI Directions — Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, известные своими постановками для всемирно известных артистов.

Все финансовые расходы в рамках проекта покрывает футбольный клуб "Динамо Киев".

Справка

Promote Ukraine – это некоммерческая медиаплатформ для обмена опытом между экспертами и представителями гражданского общества Украины и ЕС. Это политически и правительственно независимая организация со штаб-квартирой в Брюсселе. По состоянию на сегодня Promote Ukraine имеет такие направления работы, как адвокация, демонстрация, гуманитарная помощь, помощь беженцам, фандрейзинг, культура, координация и IT.