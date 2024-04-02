Известная американская актриса призвала мир остановить российскую агрессию на территории Украины.

Габриэль Картерис, которая сыграла роль Андреа Цукерман в легендарном американском сериале "Беверли-Хиллз 90210", записала ролик, в котором выразила поддержку Украине в войне с Россией.

Актриса призвала весь мир донатить на нужды ВСУ и восстановление Украины:

"Я здесь, чтобы обратиться к украинскому народу. Я хочу, чтобы вы знали, что вы не одни. Люди во всем мире видят, с какой храбростью и силой вы боретесь, защищая наши общие ценности - демократию и свободу".

Знаменитость обратилась к миру с призывом помнить о круглосуточной борьбе Украины с вооруженной агрессией России. Кроме того, она попросила всех иностранцев, чтобы те требовали у мировых лидеров помощи для украинского народа.

"Людям во всем мире, которые видят это видео: умоляю вас, обратитесь к своим лидерам. Будьте с нами и помогите остановить это безумие, пока еще не поздно. Вы спросите: "Как помочь?" Вы можете жертвовать средства на украинские инициативы, такие как UNITED24. Вместе вы можете помочь положить конец коррупции и репрессивному режиму, который контролирует Россию и угрожает миру во всем мире. Если не сейчас, то когда? Если не мы, то кто? Спасибо вам", - подчеркнула актриса.

Напомним, ранее певец-воин Yarmak рассказал о ликвидации российских врагов на фронте.

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